Israel hat Libanon angegriffen
Beirut. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben vom Sonntag militärische Infrastruktur der Hisbollah im Süden Libanons angegriffen. Ziel seien demnach auch unterirdische Stellungen der Hisbollah im Bereich der strategisch gelegenen Kreuzritterfestung Beaufort gewesen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von zwei Luftangriffen nahe der Stadt Nabatije. Es gab zunächst keine Berichte zu Opfern. Israel und die Hisbollah hatten sich Ende November auf eine Waffenruhe geeinigt, die Tel Aviv jedoch immer wieder bricht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Israel tötet Ansarollah-Ministervom 01.09.2025
-
Auf nach Gaza!vom 01.09.2025
-
»Schlag ins Herz der Ukraine«vom 01.09.2025
-
Trotz US-Drohkulissevom 01.09.2025
-
Zwischen den Frontenvom 01.09.2025
-
Wut gegen Prabowo-Regierungvom 01.09.2025