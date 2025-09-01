Israel hat Libanon angegriffen

Beirut. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben vom Sonntag militärische Infrastruktur der Hisbollah im Süden Libanons angegriffen. Ziel seien demnach auch unterirdische Stellungen der Hisbollah im Bereich der strategisch gelegenen Kreuzritterfestung Beaufort gewesen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von zwei Luftangriffen nahe der Stadt Nabatije. Es gab zunächst keine Berichte zu Opfern. Israel und die Hisbollah hatten sich Ende November auf eine Waffenruhe geeinigt, die Tel Aviv jedoch immer wieder bricht. (dpa/jW)