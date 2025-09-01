Shangaier Organisation für Zusammenarbeit trifft sich

Tianjin. In Chinas Hafenstadt Tianjin hat am Sonntag der mehrtägige Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) begonnen. Zu dem Treffen wurde neben Russlands Präsident Wladimir Putin und weiteren 18 Staats- und Regierungschefs auch Indiens Premier Narendra Modi erwartet, der erstmals seit sieben Jahren wieder in das Land reiste. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping äußerte sich am Rande des Gipfels positiv zu den Kooperationsmöglichkeiten der beiden Länder. Sie hatten sich zuletzt wieder angenähert. Die SOZ wird oft als Gegengewicht zur NATO gesehen. (dpa/jW)