Gegründet 1947 Montag, 1. September 2025, Nr. 202
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.09.2025, Seite 2 / Ausland

Shangaier Organisation für Zusammenarbeit trifft sich

Tianjin. In Chinas Hafenstadt Tianjin hat am Sonntag der mehrtägige Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) begonnen. Zu dem Treffen wurde neben Russlands Präsident Wladimir Putin und weiteren 18 Staats- und Regierungschefs auch Indiens Premier Narendra Modi erwartet, der erstmals seit sieben Jahren wieder in das Land reiste. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping äußerte sich am Rande des Gipfels positiv zu den Kooperationsmöglichkeiten der beiden Länder. Sie hatten sich zuletzt wieder angenähert. Die SOZ wird oft als Gegengewicht zur NATO gesehen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro