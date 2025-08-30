Nachschlag: Nachschlaf

Hi Carles/IMAGO/Addictive Stock

Heute würde man eine KI konsultieren – oder beim Googeln aufdringlich von ihr informiert werden. Wer es klassisch bevorzugt und einfache Fragen fundiert beantwortet haben will, ist beim langjährigen ARD-Format »Wissen vor acht« gut bedient. Neuestes Thema der knapp drei Minuten Sendezeit: Kann man Schlaf nachholen? Man kennt’s: Unter der Woche bleibt man jeden Tag zu lange auf, und am Freitag schleppt man sich nur noch mit Mühe zur Arbeit. Lässt sich also das Defizit an Schlaf am Wochenende wiedergutmachen? Laut einer aktuellen schwedischen Studie geht das – allerdings nur in dem Sinne, dass man damit einem vorzeitigen Tod durch Schlafmangel vorbeugen kann. Nicht wiedergutzumachen ist dagegen ein durch die fehlende Regeneration bereits entstandener gesundheitlicher Schaden am Hirn. Und was sagt die KI dazu? »Ja, es ist möglich, Schlaf teilweise nachzuholen«, so die schlichtere Antwort, verbunden mit einer Ermahnung, es sei »besser, Schlafmangel von vornherein zu vermeiden«. Jaja, schon gut. (mp)