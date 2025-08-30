Der Tag, als ich mich alterte

Der Tag, als ich mich alterteVon Thomas Gsella
Zwar spricht, wenn ich dem Jetzt und Hier
Tief in mein Einst entschwebe,
So mancherlei doch sehr dafür,
Dass ich schon länger lebe –
*
Das Fernsehn war aus Schwarz und Weiß,
Statt Autos rasten Kinder,
Gold war mehr wert als Speiseeis,
Die Männer trugen Binder –
*
Doch nicht die Jahre machen greis,
Nicht Zeit ist unser Schinder.
Nein, altern lässt allein die Tat,
Und ich beging sie: heute.
Ich kaufte mir ein Stromfahrrad.
Ade, ihr jungen Leute!
