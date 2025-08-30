Der Tag, als ich mich alterte

Zwar spricht, wenn ich dem Jetzt und Hier

Tief in mein Einst entschwebe,

So mancherlei doch sehr dafür,

Dass ich schon länger lebe –

*

Das Fernsehn war aus Schwarz und Weiß,

Statt Autos rasten Kinder,

Gold war mehr wert als Speiseeis,

Die Männer trugen Binder –

*

Doch nicht die Jahre machen greis,

Nicht Zeit ist unser Schinder.

Nein, altern lässt allein die Tat,

Und ich beging sie: heute.

Ich kaufte mir ein Stromfahrrad.

Ade, ihr jungen Leute!