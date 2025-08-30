Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.08.2025, Seite 10 / Feuilleton

Der Tag, als ich mich alterte

Von Thomas Gsella

Zwar spricht, wenn ich dem Jetzt und Hier

Tief in mein Einst entschwebe,

So mancherlei doch sehr dafür,

Dass ich schon länger lebe –

*

Das Fernsehn war aus Schwarz und Weiß,

Statt Autos rasten Kinder,

Gold war mehr wert als Speiseeis,

Die Männer trugen Binder –

*

Doch nicht die Jahre machen greis,

Nicht Zeit ist unser Schinder.

Nein, altern lässt allein die Tat,

Und ich beging sie: heute.

Ich kaufte mir ein Stromfahrrad.

Ade, ihr jungen Leute!

