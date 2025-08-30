»Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!« Friedensfest u. a. mit Radfahrt für den Frieden um die Stadt. Nach Ankunft auf dem Marktplatz: Friedensfest mit Musik von Thomas Putensen und Jan Degenhardt und vielem mehr. Montag, 1.9., 14.30 Uhr. Ort: Marktplatz, Greifswald. Veranstalter: Greifswalder Friedensbewegte

»Friedensfest gegen Kriegslust«. Mit Livemusik, Redebeiträgen, Podiumsdiskussion, Workshops, Kaffee und Kuchen. Montag, 1.9., 15 Uhr. Ort: Hafenspitze, Flensburg. Veranstalter: DFG-VK, SDAJ und andere

»Stern zurück auf das Mahnmal«. Friedenswillen zeigen – ein Zeichen setzen für den Frieden mit Russland! Auf dem Ehrenfriedhof für Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Hannover wurde in den 1950er Jahren von seiten der Stadt der Sowjetstern vom Gedenkstein entfernt. Der Bildhauer Steffen Friedrich hat den Stern rekonstruiert. Ziel ist es, den Originalzustand des Denkmals wiederherzustellen. Montag, 1.9., 16.45 Uhr. Ort: Wiese neben Ehrenfriedhof am Maschsee-Nordufer, Hannover. Veranstalter: Frieden mit Russland Hannover

»Antikriegstag«. Kundgebung mit Reden und Infoständen. Montag, 1.9., 18 Uhr. Ort: Königsplatz, Augsburg. Veranstalter: Augsburger Friedensinitiative

»Der lange Weg zum Krieg. Russland, die Ukraine und der Westen: Eskalation statt Entspannung«. Buchvorstellung mit Petra Erler. Montag, 1.9., 19.30 Uhr. Ort: TVO Sportheim, Hermann-Gräf-Allee 1, Schweinfurt-Oberndorf. Veranstalter: Kulturwerkstatt Disharmonie und andere