Dominikanische Republik verurteilt Beamte

Santo Domingo. In der Dominikanischen Republik sind mehrere Beamte wegen Manipulation von Strafregistern zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Neun Beschuldigte hatten Gelder kassiert und dafür Einträge von über 17.000 Kriminellen getilgt, meldete dpa am Freitag. Der Fall war 2022 aufgedeckt worden. (dpa/jW)