Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.08.2025, Seite 7 / Ausland

Dominikanische Republik verurteilt Beamte

Santo Domingo. In der Dominikanischen Republik sind mehrere Beamte wegen Manipulation von Strafregistern zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Neun Beschuldigte hatten Gelder kassiert und dafür Einträge von über 17.000 Kriminellen getilgt, meldete dpa am Freitag. Der Fall war 2022 aufgedeckt worden. (dpa/jW)

