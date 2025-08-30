Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
Den Haag will neues Asylgesetz korrigieren

Den Haag. Die niederländische Regierung hat am Freitag angekündigt, ihr erst im Juli verabschiedetes Asylgesetz abzuändern, um zu verhindern, dass Helfer von illegal in den Niederlanden lebenden Flüchtlingen künftig strafrechtlich verfolgt werden können. Der niederländische Staatsrat ist laut der örtlichen Nachrichtenagentur ANP gleichentags zum Ergebnis gekommen, dass selbst kleinste Hilfeleistungen gegenüber Geflüchteten ohne Aufenthaltsgenehmigung kriminalisiert werden könnten. (dpa/jW)

