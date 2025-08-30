Mauretanien: Fast 50 Tote nach Schiffbruch

Nouakchott. Bei einem Bootsunfall vor der Küste Mauretaniens sind mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 würden noch vermisst, hieß es am Freitag. Ein Boot mit etwa 160 Menschen an Bord war in der Nacht zu Dienstag gesunken. Die Toten stammten überwiegend aus Gambia und Senegal. Vergangenes Jahr hatte die EU-Kommission eine »Migrationspartnerschaft« mit Mauretanien abgeschlossen. (dpa/jW)