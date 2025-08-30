Mali: Islamisten erobern Farabougou

Bamako. In Mali haben Islamisten mit Verbindungen zu Al-Qaida die strategisch wichtige Stadt Farabougou im Zentrum des Landes eingenommen. Sie stehe nun unter Kontrolle der Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime (Dschamaat Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin, JNIM), erfuhr AFP am Donnerstag abend von Binnenvertriebenen aus der Region. Vergangene Woche musste sich Malis Armee nach einem Angriff von Islamisten von einem ihrer größten Stützpunkte in der Region zurückziehen. Seitdem wurden keine Angaben zu den Opfern in der Region gemacht. (AFP/jW)