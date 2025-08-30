Japan: Militärausgaben in Rekordhöhe

Tokio. Japan will 2026 mehr für Rüstung ausgeben als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Wegen eines »erheblich verschärften Sicherheitsklimas« sei für 2026 ein Budget von 8,8 Billionen Yen (51,3 Milliarden Euro) geplant, teilte das japanische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Für das laufende Jahr hatte Japan bereits einen Rekordhaushalt von 8,7 Billionen Yen aufgestellt. Aufgrund »erheblicher Veränderungen in der Kampftechnik« sei unter anderem eine Verdreifachung der Ausgaben für Drohnen vorgesehen. Bis März 2028 sollen sie im Rahmen des Verteidigungssystems »Shield« zum Schutz der Küstenregionen eingesetzt werden. (AFP/jW)