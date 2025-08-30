»Atomare Abschreckung«: Merz und Macron einig
Toulon. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen gemeinsam mit den jeweiligen Außen- und Verteidigungsministern einen »strategischen Dialog« über »atomare Abschreckung« starten. Diese sei »ein Eckpfeiler der Sicherheit der NATO«, heißt es in einer am Freitag in Toulon veröffentlichten Erklärung des deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrates. Beide Länder seien sich einig, dass »die unabhängigen strategischen Nuklearstreitkräfte Frankreichs erheblich zur Gesamtsicherheit der Allianz beitragen«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
