Indien und Japan wollen verstärkt kooperieren

Tokio. Indien und Japan haben sich bei einem Staatsbesuch des indischen Premiers Narendra Modi bei seinem japanischen Amtskollegen Shigeru Ishiba am Freitag darauf verständigt, angesichts der protektionistischen Wirtschaftspolitik der US-Regierung künftig stärker zusammenzuarbeiten. Ein Kooperationsabkommen sieht vor, dass Japan seine Privatinvestitionen in Indien in den nächsten zehn Jahren auf zehn Billionen Yen (58 Milliarden Euro) verdoppelt. Japan pflegt seine Beziehungen zum bevölkerungsreichen Indien, dessen Volkswirtschaft bald zur drittgrößten der Welt aufsteigen dürfte. (dpa/jW)