UNO warnt: Gaza ist am Zerreißpunkt

Gaza. Die Chefin des Welternährungsprogramms (WFP) hat bei einem Besuch im Gazastreifen eine Ausweitung von Hilfslieferungen gefordert. »Gaza ist am Zerreißpunkt«, warnte Cindy McCain am Freitag auf X. Eine halbe Million Menschen in dem von Israel abgeriegelten und zerstörten Küstengebiet hungere. »Wir brauchen sichere Wege und dauerhaften Zugang.« UN-Generalsekretär António Guterres hatte Israel am Vorabend aufgefordert, auf die angekündigte Einnahme von Gaza-Stadt zu verzichten. »Hunderttausende würden erneut zur Flucht gezwungen und in noch größere Gefahr geraten«, so Guterres ebenfalls auf X. Gaza sehe sich einer »weiteren tödlichen Eskalation« ausgesetzt. Der Küstenstreifen sei bereits »übersät mit Trümmern und Leichen und Beispielen für mögliche Völkerrechtsverstöße«, so Guterres. »Wir brauchen eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe.« (dpa/jW)