UNO warnt: Gaza ist am Zerreißpunkt
Gaza. Die Chefin des Welternährungsprogramms (WFP) hat bei einem Besuch im Gazastreifen eine Ausweitung von Hilfslieferungen gefordert. »Gaza ist am Zerreißpunkt«, warnte Cindy McCain am Freitag auf X. Eine halbe Million Menschen in dem von Israel abgeriegelten und zerstörten Küstengebiet hungere. »Wir brauchen sichere Wege und dauerhaften Zugang.« UN-Generalsekretär António Guterres hatte Israel am Vorabend aufgefordert, auf die angekündigte Einnahme von Gaza-Stadt zu verzichten. »Hunderttausende würden erneut zur Flucht gezwungen und in noch größere Gefahr geraten«, so Guterres ebenfalls auf X. Gaza sehe sich einer »weiteren tödlichen Eskalation« ausgesetzt. Der Küstenstreifen sei bereits »übersät mit Trümmern und Leichen und Beispielen für mögliche Völkerrechtsverstöße«, so Guterres. »Wir brauchen eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Erneuter Justizputsch in Bangkokvom 30.08.2025
-
Wut über Polizeigewaltvom 30.08.2025
-
Kein Ende in Sichtvom 30.08.2025
-
Erpressung statt Diplomatievom 30.08.2025
-
Erblindung im US-Gefängnis drohtvom 30.08.2025
-
Gipfel der Integrationvom 30.08.2025
-
Mit harter Hand gegen Korruptionvom 30.08.2025