Hotelkette Achat schrumpft deutlich
Mannheim. Die in Schieflage geratene Hotelkette Achat hat sich deutlich verkleinert. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurden 18 Hotels der Gruppe an andere Betreiber übergeben, wie das Unternehmen in Mannheim am Dienstag mitteilte. Ein Hotel wurde demnach geschlossen. Zukünftig betreibt die Kette in Deutschland 32 Hotels mit rund 4.100 Zimmern und Apartments unter den Markennamen Achat und Loginn. Von rund 1.450 Angestellten sind nach Angaben einer Sprecherin noch 900 bei der Hotelkette beschäftigt. (dpa/jW)
