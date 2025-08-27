Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 5 / Inland

Ermittlungen wegen Bilanzfälschung bei Baywa

München. Nach der Fastpleite des Mischkonzerns Baywa im vergangenen Jahr ermittelt nach Angaben des Aufsichtsrats die Münchner Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungsbehörde prüft, ob Vorstände im Jahresabschluss 2023 die Finanzlage des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr geschönt haben. Das berichtete Aufsichtsratschef Gregor Scheller zu Beginn der Hauptversammlung in München. Nach Angaben von Vorstandschef Frank Hiller würden außerdem Schadenersatzansprüche gegen frühere Manager und gegen die Wirtschaftsprüfer geprüft, die die Bilanz 2023 absegneten. (dpa/jW)

