Ermittlungen wegen Bilanzfälschung bei Baywa
München. Nach der Fastpleite des Mischkonzerns Baywa im vergangenen Jahr ermittelt nach Angaben des Aufsichtsrats die Münchner Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungsbehörde prüft, ob Vorstände im Jahresabschluss 2023 die Finanzlage des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr geschönt haben. Das berichtete Aufsichtsratschef Gregor Scheller zu Beginn der Hauptversammlung in München. Nach Angaben von Vorstandschef Frank Hiller würden außerdem Schadenersatzansprüche gegen frühere Manager und gegen die Wirtschaftsprüfer geprüft, die die Bilanz 2023 absegneten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
