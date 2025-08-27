Anklage wegen Anschlag auf Verdi-Demo

Karlsruhe. Nach dem Anschlag auf eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Anklage erhoben. Dem mutmaßlichen Täter Farhad N. wird unter anderem zweifacher Mord vorgeworfen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Der afghanische Staatsbürger soll sein Auto am 13. Februar gezielt in die Menschenmenge gelenkt haben. Er tötete eine 37jährige Frau und ihre zweijährige Tochter. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. (AFP/jW)