Rheinmetall will in Bulgarien Munitionsfabrik bauen

Düsseldorf. Rheinmetall will in Bulgarien eine Munitionsfabrik bauen. »Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns Bulgarien entgegenbringt, und werden dem Land ein ebenso verlässlicher wie leistungsfähiger Partner sein«, erklärte der Konzern am Dienstag. Bojko Borissow, der Chef der konservativen bulgarischen Regierungspartei GERB, hatte zuvor in einem Post bei Facebook erklärt, er habe mit Rheinmetall die Pläne erörtert. In Gemeinschaftsunternehmen solle unter anderem Munition des Kalibers 155 Millimeter nach NATO-Vorgaben gefertigt werden. Das Investitionsvolumen liege bei rund einer Milliarde Euro. (Reuters/jW)