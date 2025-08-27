Bahn-Tochter plant Kahlschlag

Berlin. Die Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn AG, DB Cargo, will deutschlandweit zahlreiche Werkstätten schließen. Zehn von 15 Außenstellen sollen geschlossen werden, davon liegen vier in den neuen Bundesländern, wie die dpa am Dienstag berichtete. Insgesamt sollen 170 Arbeitsplätze gestrichen werden. DB Cargo steckt seit Jahren in der Krise. Das Tochterunternehmen des DB-Konzerns muss schon im nächsten Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben, so hat es die EU-Kommission im Rahmen eines Beihilfeverfahrens bestimmt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kritisierte das Vorgehen des Unternehmens als planlos. »Die Lage im Güterverkehr ist schwierig. Aber mit einer Vision für die Zukunft des Unternehmens« habe das Agieren wenig zu tun, teilte EVG-Vize Cosima Ingenschay mit. Die Gewerkschaft werde die Schließungspläne nicht hinnehmen, sagte sie. (dpa/jW)