Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
Aus: Ausgabe vom 26.08.2025, Seite 5 / Inland

Mercedes-Pensionsfonds trennt sich von Nissan

Berlin. Die Mercedes-Benz-Pensionskasse trennt sich von ihrer Beteiligung am japanischen Autobauer Nissan. Der Anteil von 3,8 Prozent an Nissan werde nicht als strategisch wichtig eingestuft, sagte ein Mercedes-Sprecher am Montag. Mit dem Verkauf des Pakets im Wert von knapp 300 Millionen Euro werde das Portfolio bereinigt. Nissan steckt seit längerem in der Krise. Seit Jahresbeginn haben die Nissan-Aktien knapp ein Viertel an Wert verloren. (Reuters/jW)

