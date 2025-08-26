Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.08.2025, Seite 4 / Inland

Sachsen: Mann stirbt bei Polizeifixierung

Dresden. Bei einem Polizeieinsatz in Dresden ist ein 40jähriger Mann gestorben. Er soll am Donnerstag mittag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses randaliert haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Als der Mann beim Anlegen von Handfesseln bewusstlos geworden sei, sollen die Einsatzkräfte unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet haben. Der Notarzt, der bereits zuvor zur Prüfung einer Zwangseinweisung gerufen worden sei, habe die Maßnahmen fortgesetzt. Bei der Obduktion des Leichnams sei zunächst keine eindeutige Todesursache festgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro