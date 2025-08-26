UN-Einsatz: Fregatte bricht Richtung Libanon auf
Wilhelmshaven. Die Bundeswehr-Fregatte »Sachsen-Anhalt« hat ihre Fahrt Richtung Libanon begonnen. Am Montag verließ das Schiff mit einer Besatzung von rund 150 Soldatinnen und Soldaten den Heimathafen Wilhelmshaven, um sich bis Ende Januar 2026 im Rahmen des UNIFIL-Einsatzes der Vereinten Nationen vor der libanesischen Küste an der Seeraumüberwachung und Ausbildung der libanesischen Marine zu beteiligen. Das teilte die Bundeswehr am Montag mit. Demnach sind neben den deutschen »Blauhelmsoldaten« auch Schiffe und Boote aus Griechenland, Bangladesch, Indonesien und dem NATO-Staat Türkei an der UN-Mission im Mittelmeer beteiligt. (jW)
