Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.08.2025, Seite 2 / Inland

UN-Einsatz: Fregatte bricht Richtung Libanon auf

Wilhelmshaven. Die Bundeswehr-Fregatte »Sachsen-Anhalt« hat ihre Fahrt Richtung Libanon begonnen. Am Montag verließ das Schiff mit einer Besatzung von rund 150 Soldatinnen und Soldaten den Heimathafen Wilhelmshaven, um sich bis Ende Januar 2026 im Rahmen des UNIFIL-Einsatzes der Vereinten Nationen vor der libanesischen Küste an der Seeraumüberwachung und Ausbildung der libanesischen Marine zu beteiligen. Das teilte die Bundeswehr am Montag mit. Demnach sind neben den deutschen »Blauhelmsoldaten« auch Schiffe und Boote aus Griechenland, Bangladesch, Indonesien und dem NATO-Staat Türkei an der UN-Mission im Mittelmeer beteiligt. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro