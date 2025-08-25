Israel: Vorschlag für Übergangsregierung

Tel Aviv. Der israelische Oppositionspolitiker Benjamin Gantz hat Regierungschef Benjamin Netanjahu am Sonnabend eine gemeinsame Übergangsregierung vorgeschlagen, um die Freilassung der restlichen israelischen Gefangenen im Gazastreifen zu erreichen. Netanjahu ist für sein politisches Überleben bislang auf ultrarechte Koalitionspartner angewiesen, die ein entsprechendes Abkommen mit der Hamas strikt ablehnen. Angehörige der Geiseln gingen am Wochenende wieder zu Tausenden auf die Straße und forderten einen Abbruch der jüngsten Gazaoffensive und einen Geiselaustausch. (dpa/jW)