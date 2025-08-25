Israel: Vorschlag für Übergangsregierung
Tel Aviv. Der israelische Oppositionspolitiker Benjamin Gantz hat Regierungschef Benjamin Netanjahu am Sonnabend eine gemeinsame Übergangsregierung vorgeschlagen, um die Freilassung der restlichen israelischen Gefangenen im Gazastreifen zu erreichen. Netanjahu ist für sein politisches Überleben bislang auf ultrarechte Koalitionspartner angewiesen, die ein entsprechendes Abkommen mit der Hamas strikt ablehnen. Angehörige der Geiseln gingen am Wochenende wieder zu Tausenden auf die Straße und forderten einen Abbruch der jüngsten Gazaoffensive und einen Geiselaustausch. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Drohnenangriff auf russisches AKWvom 25.08.2025
-
Rücktritt für Gazavom 25.08.2025
-
Ringen um »Blauhelme«vom 25.08.2025
-
Aufschrei für ermordete Journalistenvom 25.08.2025
-
»Der Chef« im Auge des Sturmsvom 25.08.2025
-
Anschub für Militarismusvom 25.08.2025
-
»Beide stehen für eine liberale Marktöffnung«vom 25.08.2025
-
»Nutztierschäden sind im letzten Jahr zurückgegangen«vom 25.08.2025