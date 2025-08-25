Nervosität in Korea vor Gipfeltreffen

Pjöngjang. Im Beisein von Staatschef Kim Jong Un hat das Militär der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) am Sonntag neue Flugabwehrraketen getestet, wie die Agentur KCNA berichtete. Der Test erfolgte kurz vor einem für Montag geplanten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung in Washington. Unterdessen ist die Situation an der Grenze zwischen beiden Koreas angespannt. Nach UN-Angaben sollen vor wenigen Tagen rund 30 Soldaten der DVRK kurzzeitig die Grenze zu Südkorea überschritten und Warnschüsse des dortigen Militärs ausgelöst haben. (Reuters/dpa/jW)