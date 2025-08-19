OB-Wahl Ludwigshafen: AfD-Mann ausgeschlossen
Neustadt an der Weinstraße. Der von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen am Rhein ausgeschlossene AfD-Politiker Joachim Paul ist mit einem Eilantrag gegen die Entscheidung gescheitert. Sein Antrag sei unzulässig, entschied das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße am Montag. Paul kann nun binnen zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz einlegen. Der Wahlausschuss in Ludwigshafen hatte den AfD-Politiker wegen Zweifeln an der Verfassungstreue nicht zur Oberbürgermeisterwahl zugelassen. Die Wahl soll am 21. September stattfinden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
