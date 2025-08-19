Mike Schmidt/IMAGO Militärische Ehren für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij (Berlin, 28.5.2025)

Nach Haubitzen, Panzern und Granaten nun auch Truppen aus BRD-Beständen in die Ukraine entsenden? Die Bundesregierung vermeidet in der aktuellen Debatte im hiesigen NATO-Lager eine voreilige Festlegung. Ein solcher Einsatz würde Deutschland »voraussichtlich« überfordern, sagte Außenminister Johann Wadephul am Montag gegenüber Table-Media, bevor er in Japan eintraf. Wadephul verwies auf die in Litauen permanent stationierte Kampfbrigade. Die »notwendige Führungsrolle« der BRD sei ohnehin eher politischer Natur.

Nach seiner Landung in Tokio ergänzte er, dass es derzeit offen sei, ob man deutsche Truppen in die Ukraine entsenden werde. Zugleich betonte Wadephul nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Iwaya Takeshi, dass »der Druck auf Russland«, das weiter Geländegewinne macht, »erhöht werden« müsse – »auch mit verstärkten Ukraine-Hilfen«. Kiew müsse »auch nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss in der Lage sein, sich wirkungsvoll zu verteidigen«.

Unter Sozialdemokraten findet die Idee, Bundeswehr-Soldaten in der ­Ukraine zu stationieren, Befürworter. So zeigte sich der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetović gegenüber Spiegel offen für eine Beteiligung an einer möglichen »Friedensmission«. Der Alternativvorschlag von Jan van Aken, Linke-Bundesvorsitzender, sieht eine Beobachtermission der Vereinten Nationen im Umfang von 30.000 bis 40.000 »Blauhelmsoldaten« vor. Wichtig wäre dabei, dass sich China beteilige, denn russische Soldaten würden nicht auf chinesische schießen, erläuterte er am Montag in Berlin. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht wandte gleichentags ein, dass Russland vermutlich gar keine NATO-Truppen in der Ukraine akzeptieren würde.

Derweil putzt die Truppe an der Heimatfront Klinken. Wie das Medienhaus Correctiv am Montag berichtete, bekommen Rathäuser und Landratsämter seit Wochen Besuch von der Bundeswehr. In Vorträgen werde erläutert, dass Städte und Gemeinden Vorkehrungen zur Versorgung von Soldaten sowie zu deren reibungslosem Vorankommen gen Osten treffen müssen.