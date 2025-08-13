Tucholsky revisitedVon Thomas Gsella
Wie wonnig man das zelebriert
Auch unter deutschen Himmeln:
Dass frau zurückgetreten wird
Von grauen Faltenpimmeln,
Rechtsaußenträgern, voll das Maul
Und leer das Oberstübchen,
Benimm weit unterm Ackergaul,
Ein Sackvoll feister Bübchen,
Ein ekler Lug- und Trugverein,
Wie hingemacht: ein Hauf,
»Da muss man reingetreten sein«,
Denn: »Eine Welt stinkt auf.«
