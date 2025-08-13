Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Als die Sonne vom Himmel fiel«. Dokumentarfilm. Auf den Spuren ihres verstorbenen Großvaters, der nach dem Abwurf der Atombombe 1945 als junger Arzt im Rotkreuzspital von Hiroshima arbeitete, begegnet die Regisseurin einem ehemaligen Arzt und einer Krankenschwester, die ähnliches erlebt haben wie er. Donnerstag, 14.8., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Atlantis-Kino, Mannheim, K2, 32, Mannheim

»Geht von Deutschland und EU eine Kriegsgefahr aus?« Vortrag mit Diskussion. Gibt es von seiten der Regierungen der EU in der NATO ein Interesse daran, aus dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine einen direkten Krieg gegen Russland zu starten? Sonnabend, 16.8., 12 Uhr. Ort: Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestraße 100, Hannover. Veranstalter: »Was tun Hannover«

»Mahnwache für den Frieden«. Freitag, 15.8., 15 Uhr. Ort: Historisches Rathaus, Prinzipalmarkt, Münster, Veranstalter: Friedenskooperative

»Verhandeln. Verhandeln. Verhandeln«. Mahnwache. Freitag, 15.8., 16 Uhr. Ort: An der Großen Kirche, Bürgermeister-Smidt-Straße 45, Bremerhaven. Veranstalter: »Mut zum Frieden«

»Verhandeln statt schießen!« Mahnwache. Sonnabend, 16.8., 11 Uhr. Ort: Augustinertreppe, Hanno-Drechsler-Platz, Marburg. Veranstalter: »Nein zum Krieg!«

»Mahnwache für Frieden«. Sonnabend, 16.8., 18 Uhr. Ort: Brunnen in der Bahnhofstraße, Königs- Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald

