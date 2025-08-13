Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 2 / Ausland

Klimakrise hält Europa im Griff

Paris. Eine Hitzewelle hat in weiten Teilen Europas zu Wasserknappheit, Hitzewarnungen und Waldbränden geführt. Angesichts von Temperaturen von mehr als 40 Grad mahnte der Wetterdienst zu Vorsicht in weiten Teilen Frankreichs. Für 14 Departements wurde die höchste Hitzewarnstufe rot erlassen. Die britische Umweltbehörde erklärte am Dienstag, die Wasservorräte seien vielerorts erschöpft, die Ernte werde beeinträchtigt. Auch Spanien, der Balkan und Deutschland ächzen unter den derzeitigen Temperaturen. Nach Prognosen von Wissenschaftlern werden Extremwetterereignisse in Zukunft zunehmen. (dpa/jW)

