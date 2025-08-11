Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.08.2025, Seite 5 / Inland

Haselnusspreise um ein Drittel gestiegen

Istanbul/Hamburg. Die Entwicklung betrifft Schokolade, Aufstriche und Müsli: Die Haselnusspreise sind seit Jahresbeginn bis nun zur Erntezeit um mehr als ein Drittel gestiegen, was in Deutschland Unternehmen wie Ritter Sport, Seeberger oder Zentis kostenmäßig beeinträchtigt, berichtete dpa am Sonntag. Die hohen Preise hängen mit der Besonderheit des Haselnussmarkts zusammen. Im Erzeugerland Türkei schädigte ein Kälteeinbruch Blüten und Triebe, wodurch die Preise bereits vor Erntebeginn kletterten. Von einem der ärgsten Agrarfröste in der Geschichte der Türkei sprach Landwirtschaftsminister İbrahim Yumaklı. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro