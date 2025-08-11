Glencore übernimmt Batterierecycler Li-Cycle

Magdeburg. Der kanadische Batterie­recycler Li-Cycle, der bei Magdeburg eine der größten Recyclingfabriken Europas entwickelt, ist vom Schweizer Unternehmen Glencore übernommen worden, berichtete der Nachrichtensender N-TV am Sonnabend. Die Übernahme fand bereits am Freitag statt, teilte Glencore gleichentags auf seiner Internetseite mit. Das Schweizer Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Li-Cycle hatte im September 2023 seine Recyclinganlage bei Magdeburg eröffnet. (jW)