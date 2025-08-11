Kritik an Israels Plänen im Weltsicherheitsrat

New York. In New York hat am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur geplanten Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes in Gaza stattgefunden. Zum Auftakt der Sitzung, die nach jW-Redaktionsschluss fortdauerte, warnte der beigeordnete UN-Generalsekretär Miroslav Jenča vor »einer weiteren Katastrophe«, sollte Israel Gaza-Stadt einnehmen. Der im Namen der fünf aktuellen EU-Mitglieder des Sicherheitsrats sprechende slowenische Botschafter Samuel Žbogar mahnte, dass der Beschluss das Leben der letzten israelischen Gefangenen gefährde. Zudem werde »die bereits katastrophale humanitäre Situation in Gaza verschlimmert«. Die Dringlichkeitssitzung war einberufen worden, nachdem das israelische Sicherheitskabinett in der Nacht zum Freitag den Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt verabschiedet hatte. (AFP/jW)