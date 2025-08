Saeed Qaq/IMAGO/ZUMA Press Wire Mit Panzern Kontrolle sichern: Die vollständige Besetzung des Gazastreifens steht bevor (20.5.2025)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die vollständige Besetzung des Gazastreifens beschlossen, meldete die Jerusalem Post am Montag abend unter Berufung auf eine Quelle aus dessen Büro. Ein israelischer Offizieller bestätigte dem Blatt am Dienstag, dass ein ausführliches Kabinettstreffen zu Gaza und einem Geiselabkommen geplant sei. Dabei werde der Premier »alle verfügbaren Optionen hinsichtlich der nächsten Schritte in Betracht ziehen«. Laut der israelischen Agentur TPS-IL sollten am Abend zunächst Regierungsminister zusammenkommen; das gesamte Kabinett werde voraussichtlich im Laufe der Woche eine Entscheidung treffen.

Widerspruch kommt insbesondere aus dem Militär selbst in Person von Generalstabschef Eyal Zamir: Netanjahus Pläne würden »die Entsendung von Zehntausenden von Soldaten« erfordern, berichtete Ynet. Aus Netanjahus Umfeld habe es demnach bereits Drohungen gegeben, Zamir abzusetzen, während Kriegsminister Israel Katz den Gehorsam des Militärs beim Besuch einer Basis in Gaza versicherte: Sobald die politische Führung die Entscheidungen getroffen habe, werde das Militär »die festgelegte Politik professionell umsetzen«. Die Hamas zeigt sich unbeeindruckt von den »Drohungen Israels«, die sich wiederholten, »wertlos« seien und »keinen Einfluss auf unsere Entscheidungen haben«. Gegenüber Reuters mahnte ein palästinensischer Offizieller, diese Berichte »mit größter Ernsthaftigkeit zu behandeln und dringend einzugreifen, um ihre Umsetzung zu verhindern, unabhängig davon, ob diese Indiskretionen dazu dienen sollen, Druck auszuüben, internationale Reaktionen zu testen oder ob sie echt und ernsthaft sind«.

Unterdessen rückten israelische Panzer am Dienstag bereits weiter in zentrale Gebiete der palästinensischen Enklave vor. Die Behörden meldeten weitere acht an Hunger und Mangelernährung verstorbene Palästinenser innerhalb von 24 Stunden, 79 wurden bei israelischen Angriffen getötet. Damit stieg die Zahl der Verhungerten seit Kriegsbeginn 2023 auf 188 Menschen, darunter 94 Kinder. Statt die seit März andauernde Hungerblockade zu beenden, kündigte die israelische Regierung am Dienstag an, eine begrenzte Zahl privater palästinensischer Lebensmittelhändler, die einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden seien, in Gaza zuzulassen.