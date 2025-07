Landtagswahltermin in Nord-Ost steht

Schwerin. Der Termin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr steht fest. Die Landesregierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe den Termin in der Kabinettssitzung am Dienstag auf den 20. September 2026 gelegt, teilte das Schweriner Innenministerium mit. Schwesig, die derzeit in einer Koalition mit der Partei Die Linke regiert, will ihr Amt verteidigen. In aktuellen Wählerumfragen liegt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern mit 29 Prozent klar vor der SPD (21 Prozent). Bei der letzten Landtagswahl kam die SPD auf 39,6 Prozent, die AfD auf 16,7 Prozent. (dpa/jW)