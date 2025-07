Grüne Jugend: Nietzard tritt nicht wieder an

Berlin. Die Kochefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat ihren Rückzug angekündigt. Beim Bundeskongress der Nachwuchsorganisation Mitte Oktober in Leipzig will sie sich nicht erneut als Bundessprecherin zur Wahl stellen. Das teilte die 26jährige am Dienstag auf der Plattform Instagram mit. Sie bleibe aber Parteimitglied und Mitglied der Grünen Jugend. Sie habe »die letzten neun Monate versucht, eine linke Hoffnung, eine linke Stimme in den Grünen zu sein«. Dafür sei sie »in Fraktionssitzungen ausgebuht« und »von Realospitzenpersonal angeschrien« worden. Seit einiger Zeit sei klar, dass sie »in diesem Bundesvorstand« der Partei keine Zukunft haben könne. (dpa/jW)