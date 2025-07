Russland: Flugzeug in Taiga zerschellt

Tynda. Bei einem Flugzeugabsturz im Fernen Osten Russlands am Donnerstag sind nach Behördenangaben alle 49 Insassen ums Leben gekommen. »Der Bodentrupp des Katastrophenschutzes untersucht den Absturzort des Flugzeugs vom Typ An-24 und führt die Sucharbeiten fort«, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Überlebende gebe es vorläufigen Informationen nach nicht. Die Antonow war gegen 13 Uhr Ortszeit beim Landeanflug auf den Flughafen der Kleinstadt Tynda im Amurgebiet vom Radar verschwunden. Später fanden Suchhubschrauber brennende Wrackteile in der Taiga. Die Maschine wurde von der Regionalfluggesellschaft Angara betrieben, gegen die nun ermittelt wird. (dpa/jW)