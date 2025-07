USA: Trump über Epstein-Akten informiert

Washington. US-Justizministerin Pam Bondi hat Präsident Donald Trump laut Medienberichten im Frühjahr darüber informiert, dass sein Name in den Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorkommt. Das berichteten das Wall Street Journal (WSJ) und die New York Times unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte beziehungsweise drei mit dem Austausch vertraute Personen am Mittwoch (Ortszeit). Vergangene Woche war Trump von einer Journalistin gefragt worden, ob Bondi ihn darüber informiert habe, dass sein Name in den Akten auftauche. Trump verneinte das, bestätigte aber, dass es ein kurzes Briefing gegeben habe. Laut den Recherchen des WSJ wurde Trump bei dem Treffen aber darüber informiert, dass die Akten nach Einschätzung von Regierungsbeamten bislang unbestätigte Gerüchte über zahlreiche Personen enthielten – darunter auch ihn selbst. Trump steht als früherer enger Bekannter Ep­steins in der Affäre schon länger unter Druck. Die Akten zu dem Fall zu veröffentlichen war eines seiner Wahlversprechen. Auch aus dem eigenen Lager mehren sich nun die Stimmen, die auf Einhaltung drängen. (dpa/jW)