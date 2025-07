Atomenergiebehörde besucht Iran

Teheran. Der Iran will in zwei bis drei Wochen wieder eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Wie der stellvertretende iranische Außenminister Kasem Gharibabadi am Mittwoch (Ortszeit) am UN-Sitz in New York sagte, handele es sich um eine »technische Delegation«, die keinen Zugang zu Atomanlagen erhalten werde. Bei dem geplanten Besuch werde es darum gehen, über die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit zu sprechen, sagte Gharibabadi. Nach dem jüngsten Angriffskrieg Israels und der USA auf Iran hatte Teheran die Zusammenarbeit mit der IAEA eingestellt. (AFP/jW)