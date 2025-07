Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Es war einer der größten Waldbrände der zyprischen Geschichte: Das am Mittwoch nachmittag in den Bergen oberhalb von Limassol ausgebrochene Feuer habe bereits eine Fläche von hundert Quadratkilometern verwüstet, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Kettis am Donnerstag. Mittlerweile gebe es »keine aktiven Brandfronten« mehr, das Feuer sei aber noch nicht vollständig gelöscht. Zu beklagen sind zwei Todesopfer, deren verkohlte Leichen in einem Auto aufgefunden wurden, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Häuser – wie hier in dem Dorf Souni – wurden beschädigt oder zerstört. (AFP/jW)