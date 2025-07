Großbritannien: Jeremy Corbyn gründet neue Partei

London. Der ehemalige Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, und die frühere Labour-Abgeordnete Zarah Sultana haben am Donnerstag in einem Kommuniqué die Gründung einer »neuen Art politischer Partei« bestätigt. Die Formation namens »Your Party« (Deine Partei) solle »in den Gemeinden, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen verwurzelt« sein. Ziel sei eine »Umverteilung von Reichtum und Macht«. Corbyn und Sultana bekannten sich zudem zu einem »freien und unabhängigen Palästina« und forderten ein Ende »aller Waffenlieferungen an Israel«. 2020 hatte Labour den 76jährigen Corbyn ausgeschlossen, nachdem er mit einer Kampagne aus den eigenen Reihen des »Antisemitismus« bezichtigt worden war. Vergangenes Jahr war Corbyn als unabhängiger Kandidat ins Unterhaus gewählt worden. Auch Sultana sitzt dort als unabhängige Abgeordnete. (AFP/jW)