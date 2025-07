IMAGO/Ukrinform »Innovationszyklen geradezu schwindelerregend«: Ukrainische Soldaten im Drohneneinsatz (Saporischschja, 23. Mai)

Die deutsche Drohnenindustrie boomt, und der Boom wird von Drohnen mit militärischer Verwendung getrieben: Das bestätigt ein aktueller Branchenüberblick des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI). Abschließende Zahlen seien in der wild wuchernden Branche zur Zeit schwer zu bekommen, räumt der Verband in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme ein. Doch bereits in einem auf nur 30 Unternehmen fokussierten Monitor stellt der BDLI ein Jahreswachstum von neun Prozent und ein Personalwachstum um 24 Prozent auf gut 7.700 Beschäftigte fest. Besonders der militärische Sektor, dem rund 70 Prozent der Branchenfirmen angehören, treibt die Umsätze: »Deutsche Hersteller unbemannter Flugsysteme« erlebten bei Aufklärungs- und Kampfdrohnen aller Art »derzeit eine rasante Nachfrage«, teilt BDLI-Hauptgeschäftsführerin Marie-Christine von Hahn mit. Dabei seien die »Innovationszyklen geradezu schwindelerregend«: »Was gestern noch ein Garagenstartup war, geht morgen schon in Serienproduktion.« Dabei hat der Boom bei den Militärdrohnen gerade erst begonnen.

Längst hat die Branche ihre ersten Starunternehmen hervorgebracht: Quantum Systems zum Beispiel, schon 2015 von Ex-Bundeswehr-Offizier Florian Seibel gegründet, stellt vor allem Aufklärungsdrohnen her, darunter mit Vector AI solche, die künstliche Intelligenz (KI/AI) nutzen. Das Unternehmen, im Mai zum ersten deutschen »Einhorn« des Jahres aufgestiegen – »Einhörner« sind Startups mit einem Wert von über einer Milliarde Euro –, beliefert seit 2022 die Ukraine und hat dort derzeit mehr als 1.000 Drohnen im Einsatz. Das ist wichtig, denn dort werden praktische Erfahrungen gesammelt, rückgemeldet und verarbeitet: »Innovationen passieren an der Front«, erläuterte der Kovorsitzende der Firma, Sven Kruck, kürzlich im Handelsblatt. Das »Epizentrum Drohne« sei »nicht mehr Israel«, sondern »heute die Ukraine«. Während Quantum Systems inzwischen sogar in der Ukraine produziert, die Bundeswehr beliefert und eine enge Kooperation mit Airbus Defence initiiert hat, baut sein Gründer Seibel seit 2024 ein weiteres Startup auf: Stark Defence. Das Unternehmen produziert Kamikazedrohnen, die sich mit einer Sprengladung auf ihr Ziel stürzen. Das jüngste Modell wird gegenwärtig in der Ukraine getestet.

Branchenprimus ist heute das 2021 gegründete Münchner Startup Helsing, das im Juni mit einer neuen Finanzierungsrunde seinen Wert auf mehr als zwölf Milliarden Euro in die Höhe geschraubt hat und damit nun das wertvollste deutsche Startup überhaupt ist. Ursprünglich mit der Anwendung von KI in Waffensystemen befasst, ist es bald in die Drohnenproduktion eingestiegen und stellt mit HX-2 ebenfalls eine Kamikazedrohne her. Das Modell nutzt KI und ist damit weniger anfällig für elektronische Störmaßnahmen. Helsing, von Ex-McKinsey-Mitarbeiter Gundbert Scherf mit aufgebaut, der von 2014 bis 2016 für McKinsey als »Beauftragter strategische Steuerung Rüstung« im Verteidigungsministerium unter Ursula von der Leyen tätig war, will einen »Drohnenwall« mit 100.000 Drohnen an der NATO-Ostflanke errichten und entwickelt Software zur Steuerung von Kampfjets. Diese könnten wohl noch vor Ende des Jahrzehnts autonom eingesetzt werden, sagte eine Firmenvertreterin der Financial Times.

Es gab eine Zeit, da wurde in Deutschland noch kritisch über den Einsatz von Kampfdrohnen diskutiert. Die Zeit ist vorbei. In der Ukraine zeige sich, dass Krieg heute »Techkrieg« sei, ließ sich Denys Gurak, Kogründer der US-amerikanisch-ukrainischen Investmentfirma MITS Capital, kürzlich zitieren: »Bis zu 90 Prozent der Schäden an der Front entstehen heute durch Drohnen.« Entsprechend beschafft auch die Bundeswehr Drohnen aller Art. Dabei wird sie, wie der Chef von Airbus Defence, Michael Schöllhorn, Ende Juni im Handelsblatt vermutete, künftig »immer weniger« von den USA abhängig sein. Helsing etwa legt Wert darauf, zu 80 Prozent im Besitz europäischer Finanziers zu sein. Das Startup Stark Defence wiederum produziert laut eigenen Angaben ausschließlich mit Bauteilen deutscher Zulieferer. Der Aufbau der Drohnenindustrie bietet Deutschland laut Schöllhorn eine »Chance«, eine eigene »Hightechindustrie aus der Verteidigungsbranche heraus aufzubauen, wie es sie im Silicon Valley und in Israel seit vielen Jahren gibt«.