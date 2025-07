Protestaktion vor Treffen der Agrarminister

Berlin. Vor dem Treffen der Landwirtschaftsminister der Bundesländer am Donnerstag in Berlin haben Aktivisten für einen stärkeren Fokus auf ökologischen Landbau in der EU-Agrarpolitik demonstriert. »Ausgerechnet die Bäuerinnen und Bauern, die bereits heute besonders ressourcenschonend wirtschaften und ihre Tiere besonders artgerecht halten, werden wirtschaftlich geschwächt«, erklärte das Bündnis »Wir haben es satt« am Donnerstag. Das werde durch eine »extrem ungerechte« Verteilung von Geldern verstärkt. Ökoregelungen müssten ausgebaut werden und sich zudem für die Bauern lohnen, erklärten die Aktivisten. Sie fordern auch gerechte Erzeugerpreise sowie eine andere Ausgestaltung der Fördergelder. (AFP/jW)