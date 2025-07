Sanierung der Bahn zieht sich bis 2036

Berlin. Die Deutsche Bahn will die Sanierung besonders wichtiger Strecken um ein weiteres Jahr verlängern, also bis 2036. Das teilte der Konzern am Donnerstag nach einem Branchendialog mit. Die Modernisierung von mehr als 40 vielbefahrenen Strecken wird damit mindestens fünf Jahre länger dauern als ursprünglich geplant. Die Bahn betrachtet die Sanierung als zentrales Konzept für die Zukunft der Schieneninfrastruktur. Der Bund müsse die grundlegenden Ursachen der Krise bei der Bahn endlich konsequent angehen und Einfluss nehmen, forderte der Bundesrechnungshof am Donnerstag. (dpa/jW)