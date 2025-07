Brasilien nächstes Opfer der Trump-Zölle

Washington. Neue Zollattacke aus dem Hause Trump: Der US-Präsident hat es nun auf Kupferimporte in die USA abgesehen. Auf seiner Onlineplattform Truth Social verkündete er am Mittwoch abend (Ortszeit) Aufschläge in Höhe von 50 Prozent auf Einfuhren des Metalls ab dem 1. August. Zudem kündigte er Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien und Aufschläge zwischen 20 und 30 Prozent für sieben weitere Staaten an. Trump verwies darauf, dass Kupfer für die Herstellung von Halbleitern, Flugzeugen und Munition gebraucht werde. Aus China kam deutliche Kritik an den Zöllen, die Beijing als »willkürlich« bezeichnete. Für Brasilien begründete Trump die Zölle mit dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen Expräsident Jair Bolsonaro und der angeblichen »Zensur« von US-Onlineplattformen. Der Prozess gegen Bolsonaro sei eine »Hexenjagd, die sofort enden« müsse. (AFP/jW)