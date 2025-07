Razzia israelischer Soldaten in Syrien

Tel Aviv. Israelische Soldaten haben nach Angaben der Armee in Syrien Mitglieder einer »vom Iran gesteuerten Terrorzelle« festgenommen. Die in Großbritannien ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« bestätigte die Razzia in der Nacht auf Mittwoch. Eine Spezialeinheit habe im Süden der Stadt Kuneitra drei Menschen palästinensischer Herkunft festgenommen. Die Soldaten hätten sich im Anschluss auf die von Israel besetzten Golanhöhen zurückgezogen. Das Schicksal der drei Festgenommenen sei unbekannt. Israel und Syrien befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand. Unter dem Dschihadisten Ahmed Al-Sharaa hat sich die Führung in Damaskus dem zionistischen Regime angenähert. (dpa/jW)