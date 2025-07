Algerien bestätigt Urteil gegen Boualem Sansal

Algier. Ein Berufungsgericht in Algier hat am Dienstag die Verurteilung des französisch-algerischen Schriftstellers Boualem Sansal zu fünf Jahren Haft wegen »Gefährdung der nationalen Einheit« bestätigt. Der 80jährige war im November bei der Einreise verhaftet worden, nachdem er gegenüber dem extrem rechten französischen Magazin Frontières davon gesprochen hatte, dass der Westen Algeriens historisch zu Marokko gehört habe. Damit erkannte er auch die Ansprüche Rabats auf die Westsahara an, während Algier traditionell deren Kampf um Unabhängigkeit unterstützt. Die Verurteilung Sansals hat in Frankreich hohe Wellen geschlagen. Unerwähnt bei den Klagen über politische Verfolgung bleibt, dass das von Sansal hofierte Marokko Dutzende Aktivisten und Journalisten eingekerkert hat. (AFP/jW)