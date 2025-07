Polen will neue Munitionsfabriken bauen

Warschau. Polen investiert stark in seine Rüstungsindustrie und will drei neue Munitionsfabriken errichten. Vier Unternehmen der staatlichen polnischen Rüstungsgruppe (PGZ) erhalten dafür 2,4 Milliarden Złoty (rund 565 Millionen Euro), wie das Ministerium für Staatsvermögen am Mittwoch mitteilte. Das Land will damit seine Verteidigungsbereitschaft zur Abschreckung eines möglichen Angriffs aus Russland erhöhen und bei der Sicherheit unabhängiger von den USA werden. In den Fabriken sollen unter anderem 155-mm-Artilleriegeschosse hergestellt werden, deren Nachfrage seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs 2022 stark gestiegen ist. (Reuters/jW)