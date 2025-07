BRICS-Gipfel: Chinas Präsident nimmt nicht teil

Beijing. Chinas Präsident Xi Jinping nimmt erstmals nicht selbst am Gipfel der BRICS-Staaten teil. Beim diesjährigen Treffen in Brasilien werde Ministerpräsident Li Qiang anreisen, teilte Außenamtssprecherin Mao Ning in Beijing am Mittwoch mit. Ein Grund für Xis Abwesenheit wurde nicht genannt. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin kommt nicht zu dem Treffen, das am Sonntag beginnt. Hintergrund ist der gegen ihn ausstehende Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes, den Brasilien als Unterzeichner des Römischen Statuts vollstrecken müsste. (dpa/jW)