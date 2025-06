Argentinien: AMIA-Prozess in Abwesenheit

Buenos Aires. Ein argentinischer Bundesrichter aus Buenos Aires hat am Donnerstag (Ortszeit) einen Prozess gegen zehn Iraner und Mitglieder der libanesischen Hisbollah angeordnet, wie die Medien des Landes berichteten. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, an dem Bombenanschlag auf das Hauptquartier der Argentinisch-Israelischen Vereinigung (AMIA) in der Hauptstadt im Jahr 1994 beteiligt gewesen zu sein, bei dem 85 Menschen getötet und über 150 verletzt wurden. Der Prozess wird dann in Abwesenheit der Angeklagten stattfinden. Solche Verfahren sind in Argentinien erst seit Anfang des Jahres möglich. (jW)