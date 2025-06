Chinas Außenminister besucht Europa

Beijing. Der chinesische Außenminister Wang Yi besucht auf seiner Europareise in der kommenden Woche neben Berlin auch Brüssel und Paris. Die Reise werde von Montag bis Sonntag dauern, erklärte das chinesische Außenministerium am Freitag, ohne genaue Termine zu nennen. In Brüssel will Wang unter anderem die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zu einem »hochrangigen strategischen Dialog« treffen, wie Ministeriumssprecher Guo Jiakun sagte. China und die EU sind wichtige Handelspartner. Für Ende Juli ist ein EU-China-Gipfel anlässlich von 50 Jahren diplomatischer Beziehungen geplant. (AFP/jW)