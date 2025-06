Warnung vor Ausweitung des Sudan-Kriegs

New York. Die UNO hat vor einem möglichen Übergreifen des Konflikts im Sudan auf die benachbarte Zentralafrikanische Republik (ZAR) gewarnt. »Die Sicherheitslage in den Grenzregionen bleibt fragil«, sagte der Leiter der UN-Friedensmissionen, Jean-Pierre Lacroix, am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrats in New York. Vergangene Woche hatte eine bewaffnete Gruppe eine »Blauhelm«-Patrouille in der ZAR angegriffen und einen sambischen Soldaten getötet. Auch ein von UN-Generalsekretär António Guterres veröffentlichter Bericht verzeichnet mehrere Angriffe in der Region. Die ZAR ist eines der ärmsten Länder der Welt, Zehntausende Kriegsvertriebene aus dem Sudan haben dort Zuflucht gesucht. (AFP/jW)